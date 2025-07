Regionali Campania, Cirielli frena su Giosy Romano: “E’ stato con De Luca, non è il profilo giusto per guidare il cambiamento”

Condividi

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, tra i nomi in lizza per la candidatura del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, interviene sulle indiscrezioni che vorrebbero la Lega orientata a sostenere un profilo civico come Giosy Romano.

“Di ufficiale non c’è nulla – ha chiarito Cirielli in un’intervista a Il Tempo – la Lega non ha ancora dato indicazioni e Romano non è il nome indicato da Fratelli d’Italia. È un professionista valido e un buon presidente della Zes, ma non idoneo per una candidatura apicale”.

Il viceministro ha poi lanciato una stoccata all’ex sindaco di Brusciano, sottolineando la sua vicinanza politica al governatore uscente: “Chi è stato alfiere di De Luca non può rappresentare quel cambiamento che auspichiamo da anni”.

Cirielli ha ribadito la propria disponibilità alla candidatura, ma ha precisato che la decisione finale spetta al tavolo di coalizione e, in particolare, alla leader di FdI Giorgia Meloni.













