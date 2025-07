Marano, scuola San Rocco: piove sul bagnato. La dirigente scolastica lascia e si trasferisce a Lusciano

Condividi

Piove sul bagnato alla scuola San Rocco di Marano. Ai problemi strutturali mai chiariti – relativi ai lavori di adeguamento che dovrebbero seguire alla sanatoria concessa dal Comune – si aggiungono nuove criticità. Non è ancora stato stipulato un contratto formale tra il proprietario dell’edificio e l’ente comunale, lasciando in sospeso la regolarizzazione dell’utilizzo dell’immobile.

Come se non bastasse, ora arriva anche la tegola dell’addio della dirigente scolastica, Rosa Sorvillo, trasferita a Lusciano. Un ulteriore elemento di incertezza in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Sul fronte dei lavori, il Comune non ha fornito alcun chiarimento su tempi e modalità di intervento per mettere a norma l’edificio che, fino a pochi mesi fa, risultava abusivo, salvo poi essere sanato in maniera repentina con tanto di cambio di destinazione d’uso.

Resta ora da capire chi guiderà l’istituto: si attende di sapere se sarà nominata una dirigente reggente e, in tal caso, con quali tempistiche.













