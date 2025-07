Dossier, pressioni trasversali e silenzi istituzionali: Piantedosi rinvia ancora sugli scioglimenti a Marano, Giugliano e Pomigliano

Condividi

È diventata ormai una vicenda surreale quella che riguarda i comuni di Marano, Giugliano e Pomigliano d’Arco, ancora in attesa delle decisioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in merito agli eventuali scioglimenti per infiltrazioni mafiose. Le indagini, gli accessi prefettizi e le carte – in alcuni casi corpose – sembrano non bastare. Il tempo scorre, ma da Roma nessuna risposta definitiva.

Giugliano è stato il primo caso ad emergere, con una situazione che – secondo molti – avrebbe giustificato lo scioglimento già mesi fa. Invece si è deciso di lasciar votare regolarmente, alimentando un mezzo pasticcio istituzionale che ora complica tutto.

Pomigliano è un vero e proprio giallo: ombre giudiziarie sul sindaco in carica, atti depositati, relazioni prefettizie consegnate. Eppure, anche qui, si temporeggia.

Marano, infine, è forse il caso più emblematico. Dopo le pressioni e gli scenari già evidenziati mesi fa da Terranostranews, si sono aggiunti nuovi episodi grotteschi: dai “Polipetti” ai “gatto Silvestro”, passando per le “macchioline” e i loro derivati. Nomi in codice usati per ironizzare su personaggi e situazioni che nulla hanno di comico. Il punto, però, è tutto politico: pezzi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, AVS, PD e M5S – un arco parlamentare insospettabilmente trasversale – spingono per il “non scioglimento”. A Marano, infatti, da circa due anni e mezzo si è consolidata una grande coalizione, per moti versi consociativa, che va dalla destra a Potere al Popolo, passando per ex e attuali amministratori, attori influenti e silenzi bipartisan.

E così, nonostante un dossier di circa 450 pagine redatto dagli ispettori della Prefettura, il destino del Comune resta sospeso.

La domanda, a questo punto, è semplice: cosa serve ancora per decidere? La politica si muove, la magistratura indaga, gli ispettori hanno fatto il proprio dovere, ma il Viminale resta fermo. Nel frattempo, i cittadini assistono a uno spettacolo surreale. Dove la legalità è evocata, ma non applicata.













