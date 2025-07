Condividi

Visite: 129

27 Visite

MARANO. L’aviatore Antonio Ranucci testimonial di pace nel nuovo murale della scuola a lui dedicata. Si terrà il prossimo 18 Luglio 2025 dalle ore 17:00 alle 19:00 presso il TEATRO RANUCCI in via RANUCCI, n.13, Marano di Napoli, la MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTUALITA’ intitolata “RESPONSABIL_MENTE CITTADINI ATTIVI PER UN MONDO MIGLIORE” promossa dall’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AMANZIO – RANUCCI – ALFIERI” di Marano di Napoli insieme a professionisti esperti ed associazioni territoriali.

Numerosissimi bambini della primaria e della secondaria di primo grado dei plessi

Amanzio, Alfieri e Ranucci hanno aderito alle attività di sport, laboratorio delle emozioni,

cinema, canottaggio, murales, guide ambiente, musica, aula natura , Turisti non per caso e

web radio. Una gioia per i bambini e per le famiglie che si vedono impegnati in attività

educative, ricreative e di manualità extra curriculari durante il periodo estivo. Alla

manifestazione prenderanno parte tutti i bambini, le famiglie, gli esperti, gli artisti e le

associazioni che hanno aderito al progetto restituendo gli elaborati delle attività.

Per la prima volta al plesso Ranucci è stato attivato un progetto di riqualificazione artistica

delle pareti esterne dell’edificio. La conduzione dei laboratori è stata affidata

all’associazione LET’S THINK-LIVING AN IDEA che nell’ambito della 34° tappa del progetto artistico, educativo e itinerante OLTRE I MURI, ha avviato con i bambini la “BATTLE OF LOVE” battaglia d’amore fatta di fiori, cuori e palloncini lanciati dall’aereo immaginario di Antonio Ranucci (da realizzare successivamente sulla facciata superiore) che fu decorato il 20 agosto 1936 dal Ministero dell’Aeronautica con medaglia d’argento al valor militare. Lasciava la moglie e tre figli tutti in tenera età. La cittadina di Marano gli

dedicò una strada della città, via Ranucci, la strada di fronte al Municipio, dove è ubicata la

scuola d’infanzia e primaria a lui intitolata.

Il murale che ingloba una scritta che inneggia alla Pace diventa il simbolo della battaglia in

difesa dell’innocenza dei nostri bambini e ricordare i tempi delle attuali guerre che

devastano l’umanità. Il murale è stato elaborato e realizzato con i bambini ed il supporto

artistico di Trisha Palma. Al plesso Alfieri altrettanti numerosi bambini hanno preso parte alla 35° tappa del progetto OLTRE I MURI raffigurando BEATRICE di Dante, realizzato dall’artista Stefano Cammarota, con particolari dettagli, segno di protesta della violenza contro le donne. Anche le ringhiere del giardino sono state colorate dai bambini con i colori della Pace per costruire simbolicamente un ponte con il plesso Ranucci e lanciare un segnale di speranza. Entrambi i murales abbracciano lo spirito e la visione d’insieme nella

costruzione di un mondo migliore. Ancora una volta l’STITUTO COMPRENSIVO STATALE

“AMANZIO–RANUCCI– ALFIERI” di Marano di Napoli, grazie agli esperti, alle associazioni territoriali e ai bambini tutti, si differenzia e rappresenta un modello di Scuola Viva, attiva, inclusiva e che guarda al futuro non lasciando nessuno indietro.

Nota stampa – Associazione culturale di promozione sociale LET’S THINK LIVING AN













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews