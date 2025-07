CONTE E DE LUCA A CENA INSIEME PER IL PATTO PER LA CAMPANIA

Condividi

L’incontro che sblocca lo stallo in Campania alla fine c’è stato: Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca si sono visti mercoledì sera a Roma. “Una cena importante”, secondo quanto avrebbe riferito ai suoi il presidente della Campania, senza fornire dettagli di chi fossero gli altri commensali. Perché il confronto è stato tenuto riservato”.

Un tavolo apparecchiato a Roma, tra bicchieri levati e parole misurate. Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca hanno scelto la via più discreta per tornare a parlarsi: una cena, a metà settimana, in un ristorante della Capitale. Un incontro informale, lontano dai riflettori ma carico di implicazioni politiche. Lo si apprende da un articolo de «il Mattino». Il nodo, com’è noto, è la candidatura per le prossime Regionali in Campania, un enigma che rischia di spaccare definitivamente l’asse tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. L’atteso vertice con Elly Schlein non c’è stato. A muovere le pedine è stato invece il capo dei pentastellati, riaprendo il confronto con il governatore uscente. La sintesi? Ancora sfuggente, ma il clima sembra meno teso. E la vice di Palazzo Madama, Mariolina Castellone, vicina a Conte, ha promesso: «Il nome arriverà a giorni, sarà credibile e ambientalista».













