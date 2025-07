Marano, i (nuovi) beni confiscati alla famiglia Felaco tra criticità e attese: focus su via Barco

Condividi

La questione dei beni confiscati alla criminalità organizzata a Marano resta un tema centrale nel dibattito istituzionale e amministrativo. Dopo un iter lungo e complesso, avviato nel 2011 e concluso solo nel 2025, diversi immobili – molti dei quali un tempo appartenuti alla famiglia Felaco, alias Nazzaro – sono ora formalmente a disposizione dello Stato e, potenzialmente, della comunità. Tuttavia, la fase di destinazione e riutilizzo presenta ancora diverse criticità tecniche, urbanistiche e amministrative.

Via Barco: due nuclei di beni, tra frane e problemi catastali

Una delle situazioni più delicate riguarda via Barco, dove insiste un pacchetto articolato di beni confiscati, suddiviso in due porzioni distinte.

Il primo nucleo comprende due abitazioni al piano terra, situate all’inizio di via Barco, sul lato destro della strada. .

Il secondo e più ampio nucleo è composto da circa 14 appartamenti che si trovano nella parte di via Barco che affaccia su Conca di Quarto. L’intera area è stata classificata come a rischio frana e, durante l’ultimo tavolo tecnico in Prefettura, tenutosi il 3 luglio alla presenza del prefetto Maria Rosaria Laganà e del sindaco Matteo Morra, è emersa la necessità di un approfondimento congiunto sia dal punto di vista strutturale che giuridico.

Il Comune ha chiesto all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati di chiarire alcuni aspetti tecnico-normativi (sulle particelle catastali in primis) e ha sollecitato la stessa affinché chieda all’autorità giudiziaria competente, con apposito iter, l’attivazione delle procedure di sgombero e demolizione che sarebbero previste per casi del genere.

Il “Grifone” e la necessità di bonifica

Sul lato sinistro di via Barco, un altro bene di rilievo è l’ex ristorante “Il Grifone” (nella foto), anch’esso confiscato alla famiglia Felaco e recentemente danneggiato da un incendio. Prima di un eventuale riutilizzo o assegnazione, è necessario, per il Comune, procedere con una bonifica ambientale dell’area, per garantire condizioni di sicurezza e igiene pubblica. Anche in questo caso, si attende un’iniziativa dell’amministrazione in raccordo con gli enti competenti.

Conca di Quarto: le case da demolire

La vicenda degli immobili che affacciano su Conca di Quarto, parte integrante del pacchetto Felaco, è una delle più complesse. Come anticipato, si tratta di abitazioni inserite in un contesto ambientale fragile e potenzialmente compromesso. Il Comune ha chiesto all’Agenzia nazionale di approfondire gli aspetti tecnico-giuridici e di coinvolgere l’autorità giudiziaria.

Altri beni: via Corree di Sotto e via San Rocco

Altri immobili confiscati alla famiglia Felaco si trovano in via Corree di Sotto: si tratta di un fabbricato e di un locale a uso magazzino. Anche qui, la destinazione finale resta da definire, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle condizioni strutturali.

Diversa la situazione in via San Rocco, dove sono stati confiscati beni appartenuti alla famiglia Simeoli. Il Comune è ormai vicino ad affidare due locali commerciali, nei pressi del parco Annabella, mentre altri due risultano ancora in attesa di assegnazione.

Un percorso lungo, tra legalità e governance

L’iter di confisca è stato tra i più lunghi e articolati in ambito regionale, con procedimenti avviati nel 2011 e conclusi solo nel 2025. Ora la vera sfida non è più giudiziaria, ma gestionale: mettere a valore questo patrimonio, renderlo fruibile, trasformarlo in risorsa per la collettività.

L’ultimo incontro in Prefettura si è concluso con il comune che ha manifestato interesse per 4 delle 26 particelle catastali proposte dall’Agenzia Nazionale. ha mostrato che, pur tra criticità e ritardi, esiste una volontà di collaborazione istituzionale. Coordinare le azioni di Comune, Prefettura, Agenzia nazionale e autorità giudiziaria è oggi essenziale per evitare che questi beni restino inutilizzati o degradati. Restituire questi spazi alla comunità, dopo anni nelle mani della criminalità, è l’obiettivo più importante, ma anche il più impegnativo.













