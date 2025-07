Napoli, pregiudicato aggredito muore in ospedale: indagano i carabinieri

Condividi

È morto nella tarda serata di ieri Marcello Santa Maria, 53 anni, originario di Posillipo, trasportato d’urgenza nella mattinata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con gravi ferite riconducibili a un’aggressione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato trasferito in ambulanza in condizioni critiche e ricoverato in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate nel corso della giornata, fino al decesso.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli, intervenuti già nelle prime ore dopo l’arrivo della vittima in ospedale. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma non si esclude alcuna pista.













