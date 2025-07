“Luglio in Jazz”, primi appuntamenti al Campania Il 9 e 10 arrivano Biréli Lagrène e China Moses

Condividi

Primi appuntamenti con la manifestazione “Luglio in Jazz” al Centro commerciale

Campania di Marcianise (CE). Un’estate di musica, arte e innovazione in Piazza

Campania con concerti gratuiti. La kermesse si apre il 9 luglio alle 22.00 con il virtuoso

chitarrista Biréli Lagrène, icona internazionale del jazz. Il giorno successivo, il 10 luglio,

sempre a partire dalle 22.00, la voce intensa e magnetica di China Moses, figlia d’arte e

star soul/jazz di fama mondiale.

La rassegna di jazz va oltre il suono, con l’obiettivo di immergere il pubblico in

un’esperienza sensoriale unica: gli spettatori, infatti, saranno accompagnati da visual

dinamici generati in tempo reale, capaci di catturare lo spirito del jazz in immagini.

GLI ARTISTI

9 LUGLIO: Biréli Lagrène

Chitarrista virtuoso e icona del jazz mondiale, Biréli Lagrène è un talento precoce nato nel

1966 in Alsazia, nel cuore della comunità manouche. Fin da giovanissimo affascinato da

Django Reinhardt, ne ha ereditato lo spirito libero e lo stile, per poi evolversi in una

carriera straordinaria tra jazz tradizionale e fusion. Ha collaborato con giganti come Jaco

Pastorius, John McLaughlin, Al Di Meola e Stéphane Grappelli. Dagli anni 2000 ha

rilanciato le sue radici con il progetto “Gipsy Project”, conquistando il pubblico con un

suono autentico e moderno. Con più di 30 album all’attivo, continua a esplorare nuove

strade musicali, come nell’ultimo progetto dedicato a Loulou Gasté. Il suo stile resta unico:

libero, profondo e in costante evoluzione.

10 LUGLIO: China Moses

Voce intensa e presenza magnetica, China Moses è una star soul/jazz di caratura

internazionale. Figlia di Dee Dee Bridgewater e del regista Gilbert Moses, è cresciuta a

Parigi e ha iniziato giovanissima la carriera musicale. Dopo il debutto a 16 anni, ha

collaborato con nomi come Guru, DJ Mehdi e Meshell Ndegeocello. Con i suoi tributi a

Dinah Washington (This One’s For Dinah) e Crazy Blues, ha conquistato la critica e i

palchi internazionali. Il suo album Nightintales l’ha consacrata come autrice moderna,

capace di rinnovare il jazz vocale. Con una voce incisiva e carismatica, mescola jazz, soul

e R&B in uno stile personale e potente. Il suo nuovo album It’s Complicated uscirà nel

2025.

Non perdete questa opportunità di lasciarvi coinvolgere dal ritmo, dalle sfumature e

dall’anima del jazz in Piazza Campania.

LE PRENOTAZIONI

E’ possibile prenotare un tavolo riservato nell’area privata che include un drink, una

porzione di finger food e l’accesso all’area riservata, al costo di 16,00 € a persona. Le

Centro Commerciale Campania – S.S. Sannitica, 87 Località Aurno 81025 Marcianise (CE)

www.campania.com | campania@klepierre.com | 0823. 69 60 37

prenotazioni devono essere effettuate presso l’Info Point di Piazza Centrale, poi occorre

scaricare l’app Io&Campania e recarsi al Tropicana Café per pagare la consumazione e

ritirare il coupon di conferma.

Il giorno dell’evento, i partecipanti sono invitati a effettuare il check-in tra le 20:00 e le

21:00, mostrando il coupon e la ricevuta di prenotazione. Dopo le 21:00, le prenotazioni

decadono, ma sarà comunque possibile utilizzare il buono presso il Tropicana Café,

seppur senza tavolo riservato.













