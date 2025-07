CASTELLAMMARE E GRAGNANO, SEQUESTRI SUI MONTI LATTARI E BLITZ NEL CUORE DELLA MOVIDA

Condividi

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale Napoli della Guardia di finanza di Napoli nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato due piantagioni di cannabis indica, nell’area montuosa dei Monti Lattari nel comune di Casola di Napoli. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, unitamente a personale, a bordo di un elicottero, della Sezione Aerea di Napoli, hanno scoperto le coltivazioni nonostante fossero abilmente occultate tra la folta vegetazione spontanea che le mimetizzava e ne rendeva difficoltosa l’individuazione.

Le piante, alte fino a un metro e mezzo, erano ben protette da un sistema di recinzioni e di “ostacoli”, costruiti ad hoc mediante rovi di spine e palizzate di legno, tese ad impedire l’accesso all’area interessata. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle stabiesi hanno sequestrato complessivamente 43 arbusti, messi a disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Sono tuttora in corso le indagini per individuare i responsabili, ai quali, con tale azione repressiva, sono stati sottratti mancati introiti per oltre 50.000 euro.

CASTELLAMMARE E GRAGNANO: movida stabiese, controlli dei Carabinieri

Si sono intensificati i controlli dei carabinieri, nelle aree della movida di Gragnano e Castellammare di Stabia.

Tra i casi più rilevanti delle ultime 24 ore, la denuncia di un 17enne trovato in possesso di un tirapugni mentre era in strada, in Piazza San Leone a Gragnano. Stessa sorte per un uomo, scoperto con una piantagione di marijuana e una serra indoor.

Un arresto è stato eseguito nei confronti di un uomo già sottoposto a misure cautelari per reati legati agli stupefacenti. A seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, la misura è stata aggravata e sostituita con la custodia in carcere.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del lavoro sommerso e al rispetto delle normative igienico-sanitarie. In questo ambito, sono state riscontrate irregolarità in alcune attività commerciali di Castellammare di Stabia. Molte le sanzioni , in alcuni casi è stata disposta la chiusura dei locali per gravi carenze igienico-sanitarie, presenza di insetti, mancanza di tracciabilità degli alimenti e assenza delle certificazioni richieste per il personale.

Un ristorante è stato sanzionato anche per l’occupazione abusiva di suolo pubblico nella zona della Via Filosa.

Sono state inoltre effettuate numerose segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con il sequestro di piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Non sono mancati i controlli alla sicurezza stradale. Tante le contravvenzioni al Codice della Strada, principalmente per eccesso di velocità, mancata revisione, guida senza assicurazione, uso improprio delle cinture di sicurezza













