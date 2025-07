Campania, derby M5S: Fico e Costa si contendono la candidatura

Condividi

Sulla scrivania di Giuseppe Conte, secondo i boatos che arrivano da Roma, nella cartellina dedicata al dossier Campania non c’è solo il nome di Roberto Fico, ma anche quello di Sergio Costa. L’ex Presidente della Camera e l’attuale Vicepresidente di Montecitorio si contendono la candidatura alla presidenza della Regione in un vero e proprio derby interno al Movimento 5 Stelle.

Una partita che tiene alta l’attenzione non solo dentro al M5S, ma anche tra gli alleati del centrosinistra e, naturalmente, nel campo del Presidente Vincenzo De Luca. Su Sergio Costa, almeno per ora, De Luca non avrebbe posto alcun veto. Ma è su Fico che Conte sembra aver già scommesso, e difficilmente il leader del Movimento potrà piegarsi a pressioni — anche piuttosto energiche — che arrivano dalla Regione.

La sfida resta aperta. E il tempo gioca a favore del Movimento 5 Stelle e dell’intero centrosinistra: il 23 novembre, data delle elezioni regionali, è ancora lontano.













