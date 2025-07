Napoli, tensioni sulle assunzioni della Polizia Municipale: esclusi 39 idonei a tempo determinato

I 39 idonei della graduatoria a tempo determinato per agenti della Polizia Municipale del Comune di Napoli denunciano l’esclusione dalle nuove assunzioni, nonostante una graduatoria valida e approvata appena sei mesi fa. Il motivo: il Comune, con la recente modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del 1° luglio 2025, ha deciso di utilizzare esclusivamente la graduatoria RIPAM – prevista per assunzioni a tempo indeterminato – anche per contratti a termine di 18 mesi, bypassando così gli idonei già selezionati per lo stesso scopo.

Una scelta definita “ingiusta” dai diretti interessati, che si sentono scavalcati da candidati destinati originariamente a ruoli stabili, ora assunti invece con contratti precari ma immediati. Il Comitato degli idonei segnala la possibile violazione di norme fondamentali: l’art. 4 del DL 101/2013 (priorità nello scorrimento delle graduatorie esistenti), l’art. 36 del TUPI (uso del personale), la legge 241/1990 (obbligo di motivazione) e l’art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della PA).

“La nostra graduatoria doveva essere utilizzata per queste assunzioni. Ora veniamo ignorati nonostante i posti vacanti e i fondi stanziati proprio per noi”, affermano i candidati, che annunciano azioni legali a tutela del principio di legittimo affidamento.

L’appello finale è rivolto al sindaco Gaetano Manfredi: “Non chiediamo favoritismi, ma rispetto delle regole. Siamo pronti a lavorare e disponibili al dialogo”.