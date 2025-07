Regionali. De Luca: “Basta chiacchiere, prima i programmi. Non si blocchi il futuro della Campania”

«Stiamo portando avanti un lavoro eccezionale per la Campania, e non può essere messo in discussione. Ma ancora non ho sentito nessuno parlare di programmi: ci candidiamo per fare cosa, esattamente? Nessuno discute di futuro, di famiglie, imprese, cittadini. Solo parole vuote. Prima si chiarisca cosa vogliamo realizzare, poi si potrà parlare d’altro».

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa sulla sanità a Palazzo Santa Lucia.

«Non mi interessano le chiacchiere della politica politicante – ha ribadito – mi interessa solo garantire risultati concreti: dieci ospedali in costruzione, nuovi treni per la Circumvesuviana, cantieri da avviare con l’accordo di coesione, il raddoppio della Tangenziale di Napoli. Cose reali, non parole al vento. E mi preoccupa il fatto che di tutto questo nessuno parli. Il mio unico interesse è dare sicurezza, lavoro, prospettive alle famiglie campane. Tutto il resto viene dopo».