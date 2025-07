REGIONALI, ANCHE IL PD STRONCA DE LUCA: “NO AL RINVIO DELLE ELEZIONI”

Condividi

“Prima il tentativo di imporre un terzo mandato, ora il rinvio delle elezioni. La prossima mossa sarà chiedere di abolirle del tutto?”, ironizza Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e tra i possibili candidati alle prossime Regionali in Campania. La polemica nasce all’indomani della richiesta avanzata dal governatore Vincenzo De Luca di posticipare il voto oltre il 23 novembre. “La scusa, stavolta, è l’impossibilità di approvare il bilancio di previsione entro quella data. Peccato – sottolinea Cirielli – che sia stato lui stesso a fissarla, quando avrebbe potuto e dovuto scegliere ottobre, come accadde cinque anni fa…”

Una critica che trova eco – a sorpresa – anche all’interno del Partito Democratico. Il senatore Antonio Misiani, componente della segreteria nazionale e commissario del Pd in Campania, prende posizione netta: “Siamo contrari a un rinvio della scadenza elettorale. Anche tra le altre regioni al voto non c’è unanimità su questo punto. Se ci sono problemi, si può anche valutare un anticipo, ma non vediamo il rinvio come una priorità”.

Misiani invita però alla cautela e all’unità: “Dobbiamo fare presto ma anche bene. L’obiettivo è costruire un progetto di governo con una coalizione larga, progressista e civica. Il percorso in Campania va inserito nel quadro nazionale: si vota anche in altre quattro grandi regioni. Serve dialogo con tutti, anche con il presidente De Luca, che ha governato negli ultimi dieci anni come parte della nostra maggioranza”.

Sul tavolo resta il nodo della candidatura. Il nome che unisce Pd e M5S è quello di Roberto Fico, ex presidente della Camera. Ma su questa ipotesi De Luca continua a chiudere ogni spiraglio.













