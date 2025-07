Regionali. Manfredi: «Mi auguro che il centrosinistra trovi un candidato entro la fine di luglio». Fico in pole, ma non piace a De Luca (e neppure a parte della sinistra)

Condividi

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto sulle prossime elezioni regionali in Campania, parlando a margine dell’evento organizzato da Bruno Vespa a Manduria. Il tema caldo è la scelta del candidato governatore per la coalizione di centrosinistra.

«Mi auguro che entro fine luglio si arrivi a una decisione condivisa», ha dichiarato Manfredi, che è anche presidente nazionale dell’Anci.

Secondo l’ex ministro dell’Università, il nome più probabile al momento resta quello di Roberto Fico. «Credo che sarà lui il candidato – ha spiegato –. I sondaggi indicano che è il più forte all’interno del Movimento 5 Stelle».

Una candidatura che però non entusiasma affatto l’attuale governatore Vincenzo De Luca. I rapporti tra i due, d’altronde, sono tutt’altro che distesi. «I rapporti con lui sono quelli che sono – ha ammesso Manfredi –. De Luca proverà a resistere, ma non c’è il terzo mandato».

La freddezza del presidente uscente non è però isolata. Anche in ampi settori del centrosinistra, la figura di Fico suscita perplessità. Ex presidente della Camera, esponente storico del M5S, viene percepito da molti come un populista, pronto a puntare su un assistenzialismo spinto, poco compatibile con le esigenze di una regione complessa come la Campania.

Il clima si è fatto ancora più teso dopo l’ultima polemica: come riportato dal quotidiano Il Mattino, De Luca ha recentemente protestato per aver appreso dai giornali dell’organizzazione dell’America’s Cup. Non è stato l’unico episodio di attrito degli ultimi tempi.

«Io lavoro come sindaco per il bene del Paese», ha tagliato corto Manfredi, lasciando intendere di voler restare al di sopra delle schermaglie politiche interne alla coalizione”.













