L’ULTIMO SALUTO A DIOGO JOTA E ANDRE’ SILVA NELLA LORO CITTA’ NATALE

L’ultimo saluto a Diogo Jota e ad André Silva. A Gondomar, città natale dei due fratelli, è oggi, 5 luglio, il giorno dei funerali dei due fratelli calciatori, che hanno perso la vita lo scorso 3 luglio in seguito di un incidente stradale avvenuto in Spagna, nella provincia di Zamora. A omaggiare la memoria dei due, sono giunti al funerale molti compagni di nazionale e del Liverpool. Con loro la famiglia, straziata dal dolore per la perdita di due ragazzi definiti da tutti come straordinari. Di seguito il racconto il tempo reale del funerale che ha commosso l’Inghilterra, il Portogallo e tutto il mondo del calcio.

Terminato il funerale di Diogo Jota +++

Terminato ora il funerale di Diogo Jota e di suo fratello. Le bare vengono portate fuori dalla chiesa parrocchiale di Gondomar. La famiglia e gli amici dei due giocatori, che si trovavano all’interno, stanno lasciando la chiesa visibilmente emozionati

Il messaggio meraviglioso del sacerdote ai figli di Diogo Jota

Questo il messaggio del parroco che ha officiato il funerale di Diogo Jota e André Silva: “Cari Dinis, Mafalda e Duarte, bambini che non ci sono. In questo momento state soffrendo immensamente, o forse no, perché non ve ne rendete conto. Pregherò molto per voi. Chi soffre molto sono vostra madre e i vostri nonni. Vedere i resti mortali di un figlio dev’essere un tormento ancora maggiore, ma quando ci sono due urne non ci sono parole. Ma ci sono i sentimenti. Siamo qui per dirvi che anche noi abbiamo sofferto molto. Siamo qui con voi emotivamente. È umano piangere. Peccato per noi se non lo facessimo. Siamo qui per due motivi: solidarietà nell’amore e perché la fede in Dio ci dà la certezza della vita eterna. Possiamo avere fede e speranza nella risurrezione. La Chiesa ama lo sport. Lo sport ha un enorme potenziale per unire persone diverse. Dove si incontrano: rispetto, disciplina… Ci sono molti valori nello sport. Se è difficile vedere piangere un adulto, è ancora più difficile vedere piangere un bambino. Vi mando un saluto speciale per la vostra mamma e i vostri nonni. Io sono con voi, ma anche Gesù è con voi”

Diogo Jota, l’operazione al polmone e il segno del destino

In Portogallo e in Inghilterra in molti, sui social, pongono l’accento sul destino e sull’operazione al polmone che ha costretto Diogo Jota a viaggiare per l’Inghilterra in auto e non in aereo