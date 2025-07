Grande entusiasmo per la presentazione della Mostra di Michele Zaza al Rione Terra di Pozzuoli: un successo di partecipazione e di cuore

Condividi

Un’atmosfera vibrante e carica di emozione ha accompagnato la presentazione della Mostra di Michele Zaza, un evento che ha saputo unire arte, comunità e sentimento. In un momento simbolico e potente, quando la terra trema e i cuori cominciano a battere più forte, Pozzuoli ha risposto con una partecipazione straordinaria, testimoniando ancora una volta il profondo legame tra territorio e cultura.

La presenza di un pubblico così numeroso e coinvolto non è solo motivo di orgoglio, ma anche segno tangibile di una comunità viva, che non si arrende e sceglie l’arte come strumento di resilienza. È proprio da questa energia collettiva che nasce il senso più autentico della serata: la volontà di rimanere uniti, di raccontarsi, di non fermarsi mai.

“La Mostra di Zaza non è solo un gesto artistico, ma un grido gentile che attraversa il tempo e le ferite di un luogo, restituendo speranza e bellezza”, ha commentato il Presidente dell’Aps l’avvocato Lelio Mancino

Come ha scritto Albert Camus:

“L’arte è il luogo della perfetta libertà: essa unisce ciò che il mondo separa.”

Un aforisma che ben incarna lo spirito dell’evento e della comunità puteolana.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata un momento indimenticabile. L’arte a Pozzuoli continua a camminare, a gridare in silenzio, a muovere — e commuovere.













