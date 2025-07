Vinciamo per Calvizzano smentisce le ricostruzioni del blogger di paese sulla nomina del nuovo assessore Paura, Santopaolo: “Non abbiamo legami con Azione, le fonti andrebbero verificate”.

Condividi

Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale di Calvizzano, durante la discussione del punto “Comunicazione del Sindaco” sulla nomina della dottoressa Paura quale nuovo assessore comunale, il consigliere e capogruppo di “Vinciamo per Calvizzano”, Santopaolo, è intervenuto pubblicamente per fare chiarezza su notizie e indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

«Non voglio entrare in polemica con il giornalista locale, che anzi ringrazio per la costante attenzione – ha affermato Santopaolo – ma è doveroso precisare che la nomina della dottoressa Paura è stata il risultato di una scelta interna, nata da un’indicazione del dottor Biagio Sequino, il cui fratello era candidato nella nostra lista, e che ha individuato una professionista di comprovata esperienza e competenza. Tutto è avvenuto nel massimo spirito di gruppo, senza alcuna imposizione o logica di spartizione politica».

Santopaolo ha inoltre smentito qualsiasi legame con il partito Azione e altre ricostruzioni di presunte strategie: «Non c’è stato nessun incontro né accordo con esponenti di Azione, e con il dottor Luigi Bosco c’è stato semplicemente un caffè, come accade spesso in ambito politico. Voglio inoltre chiarire che il consigliere Felaco, da sempre vicino a Forza Italia, non è stato escluso da nessuna dinamica. Inoltre, smentisco categoricamente qualsiasi coinvolgimento di Rosario Albano nella vicenda: non lo frequento, non abbiamo linee politiche condivise e non ci sono interessi comuni. Lo stesso vale per Antonio Migliaccio, segretario cittadino di Azione, che non conosco personalmente».

Rispondendo poi alle voci circa presunte “strategie” per rafforzare il gruppo oltre i confini comunali, Santopaolo ha aggiunto: «Le nostre amicizie e relazioni politiche sono sempre state alla luce del sole: basti pensare al consigliere metropolitano Borrelli, all’onorevole Topo, amico di famiglia, e all’onorevole Giovanni Porcelli di Mugnano. La nostra storia parla chiaro».

Infine, il consigliere Santopaolo ha voluto ringraziare la dottoressa Giusy Sabatino «per la passione e la competenza dimostrata durante il suo incarico di assessore».

«Ripeto, non voglio entrare in polemica, ma forse sarebbe stato opportuno, prima di scrivere un articolo di questa portata, fare una, due, anche tre telefonate di approfondimento per verificare i fatti e dare un’informazione corretta ai cittadini. La politica si fa con il confronto, anche con la stampa, ma sempre nella correttezza reciproca».

«Le ricostruzioni giornalistiche, in questo caso, non trovano riscontro nella realtà – conclude Santopaolo –. La nostra azione amministrativa è improntata a trasparenza e responsabilità. Invito tutti, anche la stampa, ad attenersi ai fatti e a verificare prima di diffondere notizie non corrispondenti al vero».

Un passaggio particolarmente sentito, Santopaolo lo ha riservato alla dottoressa Giusy Sabatino, assessore uscente, che ha voluto pubblicamente ringraziare per il lavoro svolto: «Faccio i complimenti e ringrazio la dottoressa Giusy Sabatino che ha lavorato con passione, competenza e presenza, nonostante fosse alla sua prima esperienza amministrativa. Ha operato in un momento particolarmente delicato per le politiche sociali, segnato anche dalla costituzione del Comune con il Consorzio Solaris. Il suo impegno è stato apprezzato da tutti e non è mai venuto meno».

