Lavoro, Istat: “A maggio 80 mila posti di lavoro in più”

Prosegue la crescita dell’occupazione in Italia: a maggio ha fatto segnare un +0,2% su base mensile, portando gli occupati al 62,9%. Si segna dunque un ulteriore nuovo record. Cresce anche la disoccupazione, ma anche questa è una buona notizia, perché va letta alla luce del dato sulla diminuzione degli inattivi: in Italia ci sono più persone che lavorano e più persone che cercano lavoro. In termini assoluti gli occupati sono 80mila in più su base mensile e 408mila in più su base annua.