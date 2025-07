Processo Grillo junior, le richieste del pm: “Nove anni per Ciro e i suoi amici”

Condividi

Dopo nove ore di requisitoria fra ieri e oggi, il pm Gregorio Capasso ha fatto le sue richieste di condanna per i quattro imputati accusati di stupro di gruppo su una studentessa 19enne, sei anni fa in Costa Smeralda,

Nove anni per Ciro Grillo, figlio di Beppe, il padrone di casa fra il 16 il 17 luglio 2019 nella casa del Pevero, per Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia anni. A differenza di ieri, quando in tribunale sono comparsi tutti gli imputati eccetto Corsiglia, i ragazzi questa mattina non si sono presentati in aula. Secondo il pm, «la loro ricostruzione degli eventi è incompatibile con la logica».

Capasso ha anche specificato che parliamo di sei ragazzi che allora avevano 19 anni. Due ragazze che hanno subito quel che hanno subito, quattro ragazzi che vivono comunque una situazione drammatica».













