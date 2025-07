Marano, proroga senza fine per la raccolta rifiuti alla Green Line e sui cambi di Rup e Dec c’è poca trasparenza

Condividi

Il servizio di raccolta dei rifiuti in città continua ad essere prorogato a Green Line srl, in attesa della gara quinquennale che si fa attendere ormai da anni. Prima problemi con il piano industriale, poi con i costi del personale, insomma di tutto di più. E’ del 27 giugno l’ultima determina che dispone l’ennesima “proroga tecnica” in favore della Green Line, con la motivazione di garantire la continuità del servizio.

Ma il dato di fatto è che dal 2022 – anno dell’ordinanza commissariale che affidava d’urgenza il servizio per scongiurare emergenze igieniche – la gestione è stata prorogata più e pià volte, non sempre per motivi pienamente documentati o realmente inderogabili. Una prassi che, secondo ANAC e iCorte dei Conti, può risultare illegittima senza adeguate motivazioni. Nella relazione della Commissione d’accesso parrebbe sia stato dedicato anche un apposito capitolo sul servizio di igiene urbana a Marano e agli stagionali assunti con formule non proprio chiare.

Non meno controversa appare la rotazione ai vertici della gestione tecnica disposta con lo stesso atto. Nella determina si legge, infatti, che vengono nominati i nuovi RUP e DEC per “per oggettiva impossibilità” dei precedenti incaricati. Ma quale sia questa “oggettiva impossibilità” non viene spiegato. Un’espressione volutamente ampia, che non entra nel merito. Perché si è reso necessario sostituire i responsabili? Ci sono state rinunce, incompatibilità, o altre cause? La determina si limita ad adottare una formula di rito, senza chiarire i reali motivi della sostituzione. E quella famosa trasparenza tanto decandantata che fine ha fatto?

La gara quinquiennale è ora nelle mani della notissima CUC NOLANA che dovrà individuare il nuovo soggetto gestore. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 22 luglio 2025.













