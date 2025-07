MilanGroom, il toelettatore maranese Scatozza primeggia tra gli italiani. La kermesse internazionale si è tenuta in Piemonte

Condividi

La cura e la dedizione che un toelettatore eccellente infonde nel suo lavoro vanno ben oltre la semplice estetica. Ogni spazzolata, ogni taglio, è un atto d’amore e rispetto verso creature che non possono esprimere a parole il loro benessere. Nelle mani esperte un pelo annodato si trasforma in una cascata setosa, unghie troppo lunghe ritrovano la loro funzione, e ogni animale, piccolo o grande che sia, ritrova il proprio comfort e la propria bellezza. Il risultato non è solo un animale più bello, ma un compagno più sano, più felice. Il MilanGroom è un prestigioso evento internazionale che riunisce i migliori professionisti della toelettatura (grooming) da tutto il mondo ogni anno a Gravellona Toce, nel Verbanese, in Piemonte. E’ il Gran Premio Internazionale più antico con centocinquanta toelettatori che arrivano da ogni parte d’Europa e non solo. E l’eccellenza dei toelettatori è maranese. In un panorama internazionale, terzo posto nella categoria commerciale di Castrese Scatozza che ad un anno dal secondo posto del campionato italiano a Monopoli, riconosciuto dalla Federazione Nazionale Toelettatori, scala le eccellenze internazionali. “E’ una grande soddisfazione perché il MilanGroom, oltre ad essere una vetrina di grande prestigio permette anche di confrontarsi con altre scuole, altri modi di interpretare il nostro mestiere – le parole di Scatozza – I giudici hanno valutato il nostro lavoro basandosi soprattutto sulla proporzione: testa, zampe, schiena”. Alla fine Castrese Scatozza ha chiuso la sua esperienza al terzo posto, primo degli italiani nella sua categoria, riportando il trofeo a Marano ad “Animali in Forma”, il negozio aperto dieci anni fa con la compagna Bruna Passante e dedicato a Pluto e Kira. “Non posso non ricordare Pluto che non è più con noi – il ricordo di Scatozza – ma anche i tanti sacrifici fatti da me, dalla mia compagna, nel portare avanti questa attività”. Una passione cresciuta nel tempo prima con gli insegnamenti di Ciro Coraggio, Mario Cucciolito, Alessandro Pascoli e poi con l’esperienza che è diventata arte.

