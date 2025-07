Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna: sono gravissimi

ùTragedia sfiorata a Lavinio Lido di Enea, sul lungomare laziale. Due fratellini, di 8 e 10 anni, sono stati azzannati da un rottweiler di proprietà della nonna. Il cane ha aggredito i bambini mentre stavano giocando nel giardino di casa.

Immediatamente è scattata la richiesta di intervento al 118 e i bambini sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Entrambi sono ricoverati in codice rosso, i medici si sono riservati la prognosi ma non sarebbero in pericolo di vita.