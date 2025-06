Confedilizia: “La Cassazione tutela chi occupa le case, siamo oltre l’incredibile”

Condividi

Perplessità, incredulità e la sensazione di un ribaltamento delle naturali priorità che un intervento legislativo deve perseguire.

La denuncia parte da Giorgio Spaziani Testa. Il presidente di Confedilizia pubblica sui suoi social un passaggio della relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul Dl Sicurezza relativo alla nuova procedura di sgombero rapido “dell’unica abitazione effettiva del denunciante”. Un documento, quello dell’ufficio della Suprema Corte, che denuncia un pericolo: che lo sgombero possa avere un forte impatto sociale.

“La procedura attribuisce un ruolo e una responsabilità centrali agli accertamenti della polizia giudiziaria da svolgersi, negli intenti del legislatore, con grande celerità e quindi necessariamente sulla base di indagini sommarie” si legge. “A tal proposito si è segnalato che il rilascio coattivo dell’immobile, proprio perché da realizzarsi in tempi brevi potrebbe aprire lo spazio a situazioni di grave disagio sociale considerato che difficilmente l’occupante obbligato al rilascio potrebbe trovare un nuovo alloggio in poco tempo”. L’inciso “si è segnalato” fa riferimento a una audizione alle Camere dell’Associazione Nazionale Forense in cui è stato detto che “l’intervento normativo riduce le garanzie procedurali volte a proteggere gli occupanti dal rischio di essere letteralmente messi sulla strada”. La Cassazione, dunque, tra le tante opinioni espresse durante le audizioni, sceglie di sottolineare e rilanciare proprio questa.













