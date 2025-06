Campania, bocciato il terzo mandato: via alla corsa per il dopo De Luca

Condividi

Il tentativo della Lega di inserire un emendamento per consentire un terzo mandato ai presidenti di Regione è stato affossato giovedì 27 giugno dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Era l’ultima finestra utile prima della pausa estiva, e la sua bocciatura chiude definitivamente la porta a una nuova candidatura per Vincenzo De Luca in Campania e Luca Zaia in Veneto.

Con questa decisione, si apre ufficialmente la corsa alla successione. In Campania, il nome che domina nel centrosinistra è quello di Roberto Fico, ex presidente della Camera e figura di spicco del Movimento 5 Stelle. La sua candidatura non è ancora ufficiale, ma viene data per certa entro fine luglio. Secondo fonti interne, non esiste un vero piano B. Solo in una fase iniziale si era parlato di Sergio Costa, ma l’ipotesi è stata rapidamente accantonata.

Una Regione al M5S

Con sei regioni al voto tra autunno 2024 e primavera 2026, almeno tre – Puglia, Marche e Toscana – vedono il centrosinistra favorito, con candidati del PD già ben posizionati. Per equilibrare i rapporti interni alla coalizione, si dà per scontato che una Regione spetterà al M5S. La Campania appare come la scelta più naturale, anche per gli ottimi rapporti locali tra PD e 5 Stelle.

De Luca non si defila

Vincenzo De Luca, però, non ha intenzione di uscire di scena in silenzio. Contrario alla candidatura di Fico, vorrebbe indicare lui stesso il successore. Tra i nomi del suo entourage circolano Lucia Fortini, assessora alle Politiche sociali, e Fulvio Bonavitacola, suo storico vice.

Un’ipotesi di “Terzo polo” de-luchiano sembra però poco praticabile: la legge elettorale campana penalizza pesantemente le coalizioni che arrivano terze, limitando drasticamente la possibilità di ottenere seggi in Consiglio. Un simile scenario rischierebbe di indebolire politicamente lo stesso De Luca.

Il ruolo di Manfredi

Secondo fonti dem, a guidare il riassetto interno del centrosinistra sarà Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci. Considerato una figura di equilibrio, sarà lui a mediare tra le diverse anime del campo largo.

Centrodestra: Campania per Fratelli d’Italia

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia rivendica la guida della coalizione in Campania, regione considerata strategica dopo il rischio di perdere le Marche. Il nome in pole è quello di Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e fedelissimo di Meloni. Ma in alternativa resta in campo Giosy Romano, tecnico vicino a Forza Italia e oggi alla guida della Zes Unica. Tuttavia, il flop del candidato civico Catello Maresca alle comunali di Napoli pesa ancora nei ricordi della coalizione, spingendo FdI verso un candidato fortemente politico.













