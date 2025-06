Trasporti. Ferrante (Mit), Riapre linea Battipaglia – Potenza, opera fondamentale per Sud

Condividi

“Come previsto dal cronoprogramma, dal primo luglio riaprirà la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza. Sono infatti stati completati i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati in questa interruzione continuativa, che consentiranno di incrementare gli standard prestazionali dell’opera commissariata. Grazie ai lavori di rinnovo dei binari con il sistema Fast System Overail, di realizzazione dei sottopassi pedonali, di adeguamento degli impianti di sicurezza e di velocizzazione di alcuni itinerari, l’opera compie un deciso balzo in avanti sul piano dell’efficienza e della sicurezza. Proseguono come previsto anche gli altri interventi relativi alla velocizzazione della stessa linea Battipaglia-Potenza-Taranto, dal costo complessivo di 128 milioni, che rappresenta un intervento strategico per il Sud. Continuerò a lavorare per portare avanti la realizzazione di un’opera fondamentale per superare l’isolamento infrastrutturale dei territori che, grazie agli investimenti che stiamo attuando, possono vivere una nuova fase di sviluppo”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante.













