Portici, pizzeria chiusa per salvaguardare la saluta pubblica annuncia la riapertura. Il Presidente Rescigno (Anticamorra) insorge: “Chiusa per igiene, ma riapre? Faremo verifiche”

Condividi

Visite: 18

14 Visite

Portici, pizzeria chiusa per motivi igienici annuncia la riapertura. Il Presidente Rescigno (Anticamorra) insorge: “Chiusa per igiene, ma riapre? Faremo verifiche”

La Presidente della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni Confiscati, Carmela Rescigno, interviene sulla vicenda di una pizzeria di Portici, chiusa nei mesi scorsi in seguito a un intervento della Commissione e a provvedimenti dell’ASL Napoli 3, confermati da una sentenza del TAR Campania.

Con un post pubblicato sui suoi canali social, la Rescigno ha spiegato di aver notato, passando davanti al locale, un cartello giallo che annuncia la riapertura dell’attività il prossimo 1° luglio, nonostante sia tuttora vigente un’ordinanza di interdizione.

“Lunedì mattina – ha dichiarato la Presidente – invierò una nota alle autorità competenti per capire come sia possibile scrivere apriamo il 1 luglio quando ad oggi c’è un’ordinanza di chiusura ancora in vigore. Io sono già a lavoro.”

La Rescigno ha colto l’occasione per ribadire il ruolo della Commissione Regionale Anticamorra, organismo istituito presso il Consiglio Regionale della Campania con funzioni di vigilanza, indagine e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle pubbliche amministrazioni e negli enti controllati.

“La Commissione – ha spiegato – svolge attività di accertamento e approfondimento su eventuali anomalie negli atti amministrativi, rappresentando uno strumento importante per garantire legalità e trasparenza.”

La Rescigno ha infine citato le parole del Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, incontrato nei giorni scorsi a Piano di Sorrento: “Non bisogna mai mollare, andiamo avanti ognuno per la propria parte.” Un incoraggiamento che, ha sottolineato, le dà ulteriore forza per portare avanti le battaglie di legalità “contro un sistema che danneggia i cittadini onesti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews