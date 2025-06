Zagaria assolto in Appello: non è il mandante dell’omicidio Della Gatta

Condividi

La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha assolto Michele Zagaria, capoclan dei Casalesi, dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Michele Della Gatta, elemento della stessa cosca ucciso nel 1999 in un lido di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

La decisione dei giudici di secondo grado ha ribaltato la sentenza emessa il 1° giugno 2022 dal giudice Giovanni De Angelis, che aveva condannato Zagaria a 30 anni di reclusione.

Restano invece invariati i provvedimenti nei confronti degli altri imputati. Vincenzo Schiavone, conosciuto come “Petillo”, è stato condannato a 30 anni di carcere, mentre Antonio Iovine, ex capoclan e oggi collaboratore di giustizia, ha ricevuto una condanna a 10 anni e otto mesi, come già stabilito in passato.

Per quasi vent’anni, le indagini sul delitto Della Gatta erano rimaste senza esito, senza che venissero identificati mandanti ed esecutori. La prima inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli si era conclusa con un’archiviazione, lasciando irrisolto il caso. Tuttavia, l’emergere di dichiarazioni di importanti collaboratori di giustizia, tra cui Nicola Schiavone, figlio del boss dei Casalesi Francesco “Sandokan”, e lo stesso Antonio Iovine, ha aperto nuovi scenari investigativi.













