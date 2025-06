Napoli Città della Musica: Sal Da Vinci celebra oltre quarant’anni di carriera con un concerto in Piazza del Plebiscito

Condividi

Appuntamento il 6 settembre con “Stasera che sera! – Special edition”. Svelati i primi ospiti: Clementino, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino e The Kolors

Presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e di Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco per l’industria della musica e dell’audiovisivo, uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Sabato 6 settembre 2025 Sal Da Vinci sarà il protagonista di “Stasera che sera! – Special Edition”, prodotto da Vivo Concerti: un grande evento che aprirà ufficialmente la nuova stagione dei concerti nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, luogo simbolo della città. Un’occasione speciale, densa di significato per il cantautore, che porterà il suo show per la prima volta in questo scenario iconico, condividendo con il pubblico un traguardo importante: oltre quarant’anni di carriera e una traiettoria artistica unica nel panorama dello spettacolo italiano.

“Stasera che sera! – Special Edition” sarà molto più di un concerto: sarà una festa collettiva, un omaggio affettuoso a chi, da sempre, lo segue e lo sostiene, ma anche un atto d’amore e gratitudine verso Napoli, sua città d’anima e ispirazione.

“L’evento del 6 settembre racconta i quarant’anni e oltre di storia artistica di Sal Da Vinci e celebra un grande artista della nostra città. Questo appuntamento – sottolinea il sindaco Gaetano Manfredi – si inserisce in una serie di concerti che si terranno in Piazza del Plebiscito nell’ambito del programma di Napoli Città della Musica. Sarà un bel settembre a Napoli, ricco di grandi personaggi della musica con eventi nazionali e internazionali”.

“Sal Da Vinci é la musica di Napoli che coniuga tradizione ed innovazione, in perfetta sintonia con la visione di Napoli Città della Musica – dichiara Ferdinando Tozzi – Ed è per questo che la città, attraverso una delle sue piazze più emblematiche, lo accoglie e lo abbraccia con orgoglio, dopo il grande successo del Capodanno”.

“Napoli l’ha voluta Dio e questo rappresenta l’immenso – afferma Sal Da Vinci – Napoli produce storie, è un luogo sospeso tra l’inferno e il paradiso, un enorme palcoscenico dove attori, poeti, musicisti e cantanti raccontano la bella copia della vita. Napoli è un menu di milioni di ingredienti che arrivano da ogni posto. Io sono napoletano pur non essendo nato a Napoli, perché questa città non ti chiede da dove vieni: si impossessa di te, ti seduce, ti accoglie. Ecco perché luntano a Napule nun se po’ sta!”.

OLTRE UN MILIONE DI SPETTATORI A TEATRO

Dal 2002 ad oggi, Sal Da Vinci ha registrato oltre un milione di spettatori solo al Teatro Augusteo, affermandosi come uno degli artisti più amati e seguiti della scena culturale partenopea. Gli show da lui concepiti e interpretati si sono imposti come veri e propri fenomeni di pubblico e critica, sempre capaci di rinnovare la tradizione con uno sguardo moderno e coinvolgente, in un allestimento di respiro internazionale.

UNA PRODUZIONE MAESTOSA: ORCHESTRA, CORPO DI BALLO E OSPITI D’ECCEZIONE

Lo show del 6 settembre sarà impreziosito dalla presenza di un ensemble musicale imponente: un’orchestra di 45 elementi, diretta dal Maestro Adriano Pennino, darà corpo a un racconto sonoro diretto a ripercorrere le tappe salienti della carriera dell’artista. Ad affiancare Sal Da Vinci anche un corpo di ballo di grande impatto visivo, con coreografie firmate da Ilir Shaqiri, figura di spicco nel panorama della danza contemporanea.

ANIME SUL PALCO: AFFETTI E AMICIZIE IN SCENA

A rendere ancora più speciale questo appuntamento saranno le presenze che nel corso degli anni hanno condiviso con Sal Da Vinci frammenti di vita, di palcoscenico e di cuore.

Artisti, colleghi, amici. Persone che non hanno semplicemente incrociato il suo percorso, ma lo hanno segnato, ispirato, accompagnato. Si uniranno a lui non soltanto per esibirsi, ma per celebrare insieme la forza di quei legami che, nel tempo, hanno generato non solo collaborazioni professionali, ma rapporti veri, profondi, spesso nati dietro le quinte.

Questa serata sarà, prima di tutto, un abbraccio. Un momento corale in cui Sal Da Vinci sceglie di affidare al suo pubblico – ancora una volta – non solo la sua musica, ma anche il senso più intimo della sua storia. Al suo fianco Clementino, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, The Kolors e altri ospiti a sorpresa.

Non mancherà una parentesi intima e simbolica con la partecipazione di Francesco Da Vinci, che calcherà il palco con il padre in un’emozionante performance. Un passaggio di testimone che unisce passato, presente e futuro nel segno della musica.

UN FENOMENO CHE NON CONOSCE CONFINI

In una carriera costellata di successi, è “Rossetto e Caffè” ad aver toccato corde universali, diventando il manifesto di un’intera generazione e suggellando un’evoluzione senza tempo. Con oltre 120 milioni di streaming, due dischi di platino, e un videoclip che ha dominato per mesi le classifiche italiane su YouTube, il brano si è trasformato in un vero e proprio fenomeno culturale. Il clamore di questa canzone ha trovato eco anche al Teatro Ariston, dove Sal Da Vinci è stato ospite speciale dei The Kolors nella serata delle cover della 75ª edizione del Festival di Sanremo.

UN SIMBOLO DI NAPOLI, UN PONTE TRA LE GENERAZIONI

Cantante, autore, attore e interprete, Sal Da Vinci ha saputo coniugare tradizione e innovazione, trascendendo generi ed epoche e rivelando una sensibilità artistica rara e profondamente connessa al tessuto culturale che lo ha ispirato. Nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre, il leggendario Mario Da Vinci, Sal è oggi riconosciuto come uno degli esponenti simbolo della città di Napoli: un ambasciatore autentico dell’anima partenopea, capace di parlare con efficacia ed empatia a ogni generazione.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per “Stasera che sera! – Special Edition” sono disponibili su www.vivoconcerti.com













