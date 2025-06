Gdf, in Campania in 17 mesi eseguiti 79mila interventi

Condividi

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza del Comando Regionale Campania ha eseguito oltre 79.000 interventi e circa 10.052 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 557 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 2.617 lavoratori in “nero” o irregolari.

Scoperti, inoltre, 17 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 2.650, di cui 41 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di circa 898 milioni di euro. Sono questi i dati diffusi in occasione del 251° anniversario della fondazione del Corpo. Sono state avanzate 164 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. Sono stati eseguiti 431 interventi in materia di accise e 2.043 nel settore doganale. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 65,6 tonnellate di tabacchi lavorati consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di 601 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 73 punti clandestini di raccolta scommesse e di denunciare 88 responsabili. L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le direttive impartite sono orientate, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 1.536 interventi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 673.355.743 di euro. Elevata attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Al riguardo, i Reparti del Corpo hanno condotto 33 interventi, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per oltre 14.310.840 di euro, operando sequestri per più di 310.405 euro e denunciando 32 responsabili. Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 4.728 interventi, di cui 3.614 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.













