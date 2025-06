Premio Cimitile 2025, il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Bencivenga “Trent’anni di cultura e legame con il territorio”

Condividi

“Il Premio Cimitile si conferma un’eccellenza culturale del nostro territorio. Trent’anni di attività ininterrotta rappresentano un traguardo straordinario per una manifestazione culturale che è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento imprescindibile nel panorama letterario italiano, capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico delle Basiliche Paleocristiane con la promozione della letteratura contemporanea. Il Premio Cimitile ha saputo trasformare un piccolo centro della provincia napoletana in un crocevia di culture, idee e personalità di spicco del mondo dell’arte e della letteratura. Per questo va tutto il mio plauso, in primo luogo, a Felice Napolitano e l’associazione Terzo Millennio ma anche a tutti gli intellettuali che gli sono stati accanto in questi trent’anni, come il compianto Ermanno Corsi, giornalista, scrittore e Presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile, che da poco ci ha lasciato. Come Città Metropolitana di Napoli, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, continueremo a sostenerlo, certi del suo valore. A tutti coloro che in questi trent’anni hanno contribuito al suo indiscutibile successo, agli organizzatori, ai giurati, agli scrittori e al pubblico, va il mio più sincero ringraziamento” è quanto afferma Giuseppe Bencivenga, sindaco di Frattaminore e consigliere della Città Metropolitana di Napoli che ha partecipato alla cerimonia finale di premiazione del Premio Cimitile, in occasione del suo trentennale.

In allegato le foto della serata finale, per gentile concessione della Fondazione Premio Cimitile (foto G. Dionisio)













