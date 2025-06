Meteo: “Arriva il caldo estremo, si va oltre i 40 gradi”

Condividi

Il caldo sta stringendo la morsa sull’Italia già in questo mese di giugno, ma secondo la previsione del tempo del colonnello Mario Giuliacci le cose sono destinate anche a peggiorare. Ecco la sua analisi sul meteo dei prossimi giorni: “L’estate porta un caldo davvero fastidioso. Per la prossima settimana si prevede l’alta pressione bollente dell’Anticiclone Nord-Africano posizionata con insistenza sulla nostra Penisola, dove spingerà le temperature su valori decisamente elevati. Ci sarà occasione per vedere le temperature superare i 35 gradi in numerose località, con dei picchi anche di 40 gradi e oltre, costringendo quindi molti italiani a sopportare un caldo estremo”.

In particolare, secondo l’esperto meteo, il caldo crescerà con il passare dei giorni, diventando sempre più diffuso in tutto il Paese: “Si partirà, lunedì 23 giugno, con punte oltre i 35 gradi probabilmente confinate sulla sola Puglia, cui però già il giorno successivo, martedì 24 giugno, si aggiungeranno Basilicata, Sicilia e Sardegna. Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno prepotente avanzata dell’ondata di calore, con le punte oltre 35 gradi che coinvolgeranno Emilia, Umbria e quasi tutte le regioni del Sud e Isole a eccezione della Campania; venerdì 27 giugno, a soffrire il caldo estremo, si aggiungeranno anche Toscana e Lazio. L’alta pressione – si legge sul sito meteogiuliacci.it – infuocherà l’ultimo weekend di giugno in oltre la metà del nostro territorio, con punte al di sopra dei 35 gradi nella giornata di sabato 28 giugno su tutto il Sud e Isole, Toscana, Umbria, Lazio e anche la Lombardia, cui domenica 29 giugno si aggiungerà pure il Piemonte. Situazione simile all’inizio della settimana successiva, lunedì 30 giugno”. Il caldo estremo la farà da padrone nell’ultima parte di giugno, Giuliacci avvisa tutti.













