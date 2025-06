Marano, Consorzio di bacino: mobilità obbligatoria, procedura comunale e quelle voci che si rincorrono da mesi

Condividi

Il Comune di Marano di Napoli ha ufficializzato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura di mobilità obbligatoria riservata al personale in disponibilità del Consorzio Unico di Bacino di Napoli e Caserta e del Consorzio di Bacino SA/1, attualmente in liquidazione.

L’avviso, pubblicato il 6 giugno scorso, mira alla copertura di un posto da Collaboratore Amministrativo – Messo, nell’area degli Operatori Esperti. Le domande potevano essere presentate entro le ore 11:00 del 18 giugno esclusivamente tramite il portale nazionale INPA.

Sono state quattro le candidature pervenute. Al termine dell’istruttoria, una sola domanda è stata ammessa senza riserve, due sono state escluse – una per la mancata iscrizione negli elenchi dei Consorzi, l’altra per assenza del titolo di studio richiesto – e una quarta è stata ammessa con riserva, in attesa di verifica del titolo dichiarato. Il colloquio selettivo è stato fissato per il 25 giugno 2025.

La procedura, formalmente legittima -secondo indiscrezioni interne – parrebbe destinata a concludersi con l’assunzione di una persona vicina a un attuale dipendente comunale.

Si attende ora l’esito del colloquio per verificare se davvero le indiscrezioni saranno confermate o se invece vincerà qualcun altro.













