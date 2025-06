Marano, Comune allo sbando: la segretaria generale Imparato si accasa ad Orta di Atella

Giovanna Imparato, ex segretaria generale del Comune di Marano di Napoli, si è ufficialmente accasata a Orta di Atella, lasciando l’incarico nel comune a nord di Napoli. Una scelta sorprendente, considerando che Orta di Atella è un ente di fascia inferiore rispetto a Marano. Le dimissioni arrivano in un clima teso: la funzionaria era finita recentemente al centro di alcune vicende amministrative sulle quali la commissione d’accesso aveva chiesto chiarimenti e acquisito atti. Una decisione che alimenta interrogativi sulla situazione interna al Comune di Marano e sull’effettiva serenità amministrativa. Ora sarà interessante capire se e come la partenza della Imparato influirà sull’assetto burocratico dell’ente.