Martina, uccisa a 14 anni: la madre chiede udienza al Papa dopo la lettera del killer

Dopo la diffusione della notizia che Alessio Tucci, il 18enne reo confesso dell’omicidio di Martina Carbonaro, ha scritto una lettera a Papa Francesco chiedendo perdono, la madre della giovane vittima ha deciso di rivolgersi anche lei al Santo Padre. “Se lui ha potuto scrivergli, allora io voglio parlargli. Voglio che ascolti anche il dolore di chi ha perso una figlia”, ha dichiarato.

La donna ha inoltrato una richiesta ufficiale di udienza in Vaticano e ha annunciato che porterà con sé un oggetto molto speciale: gli occhiali di Martina. “Sono l’unica cosa rimasta di lei. Rappresenteranno il suo sguardo, la sua innocenza, la sua vita spezzata”.

La madre consegnerà anche una lettera scritta per il Papa, chiedendo giustizia e attenzione verso le vittime di femminicidio in giovane età. “Martina non può più parlare, ma io parlerò per lei”.