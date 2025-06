Portici, da centrodestra un avviso di sfratto per l’assessora Verde

Visite: 27

Portici non è più la città tranquilla e addormentata che molti immaginavano. La città vesuviana oggi appare soffocata dal degrado, con il verde pubblico in stato di evidente abbandono. Aiuole incolte, erbacce che invadono marciapiedi e strade, alberi non potati che mettono a rischio la sicurezza: è questo il quadro tracciato da Lega e Forza Italia, che lanciano un duro attacco all’assessora al Verde, Florinda Verde.

Secondo i rappresentanti dei due partiti di centrodestra, l’assessora si sarebbe dimostrata “inadeguata” e incapace di garantire persino la minima manutenzione ordinaria. Le segnalazioni dei cittadini esasperati, accusano Lega e Forza Italia, vengono sistematicamente ignorate da un’amministrazione definita “sorda e distante”.

«Non si tratta di una questione marginale – sottolineano – la gestione del verde è un indicatore chiaro del livello di attenzione e cura verso la città. Se non ci sarà un cambio di passo immediato, il sindaco dovrà valutare la revoca della delega e affidarla a chi possa garantire competenza e operosità.»

Dal centrodestra fanno sapere che continueranno a sostenere le istanze dei cittadini, promettendo massima vigilanza su una situazione che, a loro giudizio, è ormai fuori controllo.