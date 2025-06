Iran, Khamenei annuncia: “La battaglia ha inizio”. Il leader si nasconde in un bunker

Condividi

Teheran – “La battaglia ha inizio”: con queste parole dure e cariche di tensione, la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha lanciato un messaggio al mondo che suona come un’aperta dichiarazione di conflitto. Secondo fonti di intelligence occidentali, il leader iraniano si troverebbe ora nascosto in un bunker segreto, a sud di Teheran, mentre la tensione nella regione raggiunge livelli allarmanti.

L’Iran è al centro di uno scontro sempre più acceso, con minacce reciproche tra Teheran, Israele e Stati Uniti. La morte del presidente Raisi e l’instabilità politica interna non hanno fatto altro che accrescere il clima di incertezza.

Secondo analisti internazionali, le parole di Khamenei potrebbero preludere a una nuova escalation militare, coinvolgendo le milizie alleate dell’Iran in Libano, Siria e Iraq. Intanto, l’apparato militare iraniano è in stato di massima allerta, con movimenti di truppe segnalati in varie aree strategiche.

La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione: ogni ora che passa sembra avvicinare la regione a un punto di non ritorno.













