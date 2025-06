Piantedosi propone una medaglia al valore per gli agenti che hanno ucciso il killer del carabiniere

Condividi

Visite: 35

14 Visite

Una medaglia al valore civile per i due poliziotti della questura di Taranto che sono intervenuti “per assicurare alla giustizia i responsabili dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie”. La propone il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha ricevuto al Viminale, insieme al capo della polizia Vittorio Pisani, i due agenti: il vice ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo. Nel corso dell’intervento, lo scorso 12 giugno, uno dei due rapinatori è stato ucciso e gli agenti sono stati indagati per omicidio colposo.

Piantedosi riceve i due poliziotti al Viminale

«Ho voluto esprimere loro personalmente la mia sincera gratitudine e l’apprezzamento per il coraggio, la professionalità, la determinazione e il senso del dovere profusi nella circostanza anche a rischio della propria incolumità. L’essere sempre al servizio della comunità», ha sottolineato il titolare del Viminale «è stato riconoscibile nell’occasione, in linea con i valori più alti che ispirano tutte le donne e gli uomini che con orgoglio vestono le divise delle nostre Forze di polizia».

«Seppur nulla potrà alleviare il dolore per la tragica morte del militare, quanto fatto da Ivan e Giuseppe non verrà dimenticato. E perché il loro gesto possa continuare a essere d’esempio e d’ispirazione per tutti coloro che ogni giorno non indietreggiano mai nel quotidiano impegno di garantire la sicurezza dei nostri cittadini, verra’ proposto per i due poliziotti il riconoscimento di una medaglia al valor civile», ha concluso il ministro Piantedosi.

“Le medaglie al valore sono un gesto giusto e necessario”

”La proposta del ministro Piantedosi di concedere una medaglia al valore civile ai due poliziotti che hanno fermato gli assassini del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie non solo è un gesto giusto sotto il profilo istituzionale e morale, ma riconosce anche il valore sociale e il coraggio di esporsi sempre in prima linea per il bene della collettività. Questa iniziativa oltre a essere giusta è anche profondamente necessaria, perché i due agenti, nel momento più concitato, non hanno esitato: hanno agito con lucidità, determinazione e coraggio, mettendo a rischio la propria vita per assicurare alla giustizia due uomini armati e in fuga”. Lo dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews