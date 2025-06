Campi Flegrei: al via il bando da 1,5 milioni di euro per le imprese colpite dal bradisismo

Possono accedere al bando imprese individuali e società con sede legale o unità operative nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, e in parte del comune di Napoli. I contributi saranno concessi sotto forma di voucher fino a un massimo di 21.000 euro per impresa, a fronte di progetti con un investimento minimo di 5.000 euro al netto dell’IVA.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso il portale WebTelemaco, nella sezione “Contributi alle imprese”, a partire dalle ore 09:00 del 26 giugno 2024 e fino alle ore 23:59 dell’11 novembre 2024.

L’avv. Lelio Mancino, attivo da anni nel campo della consulenza alle imprese sul territorio campano, ha annunciato la propria disponibilità ad affiancare le aziende interessate in tutte le fasi di partecipazione al bando: dalla verifica dei requisiti, alla preparazione della documentazione, fino all’invio telematico della domanda.

«È una misura importante che rappresenta un’occasione concreta per sostenere il tessuto imprenditoriale dei Campi Flegrei.

Sto lavorando in sinergia con realtà specializzate nella progettazione tecnica, come la Ars Digitalia Srl, per offrire alle imprese un servizio completo, qualificato ed efficace».