Omicidio in strada: donna uccisa dall’ex marito davanti ai passanti

Condividi

Visite: 108

40 Visite

Una tragedia ha scosso la cittadina di Tolentino (Macerata): una donna di 45 anni, Gentiana Hudhra, è stata uccisa a coltellate in pieno centro, in viale Benadduci, davanti a decine di testimoni. L’aggressore, l’ex marito 55enne, l’ha raggiunta in monopattino e, dopo averla colpita, si è seduto su una panchina a pochi passi dal corpo esanime della donna, attendendo l’arrivo dei carabinieri senza opporre resistenza. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l’uomo avrebbe dichiarato: “Ho fatto quello che dovevo”.

Gentiana era madre di due figli adulti e lavorava come badante. L’ex marito, anch’egli di origine albanese, non aveva precedenti denunce a suo carico, ma secondo le prime informazioni soffrirebbe di problemi di tipo psichiatrico.

Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ha proclamato il lutto cittadino e rinviato la Festa dello Sport prevista per la giornata di oggi. L’intera comunità è sotto shock per un atto di violenza che ha spezzato una vita e segnato profondamente la città.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti