Mario Tozzi torna ad allertare: “I Campi Flegrei? Prima o poi esploderanno”

Il geologo e divulgatore Mario Tozzi è tornato in televisione per lanciare un nuovo allarme sui Campi Flegrei, il supervulcano che dorme sotto l’area più densamente abitata d’Europa. “I Campi Flegrei prima o poi esploderanno, è una certezza geologica, non un’opinione”, ha dichiarato con fermezza. Tozzi sottolinea che l’urbanizzazione incontrollata ha portato mezzo milione di persone a vivere sopra un’area ad altissimo rischio.

“Ospedali, scuole, perfino centri commerciali sono stati costruiti sopra crateri e bocche eruttive”, denuncia. Il problema, secondo Tozzi, non è solo naturale, ma anche culturale. “Abbiamo dimenticato che viviamo sopra un vulcano”. Poche aree, come la Solfatara e gli Astroni, mostrano segni evidenti di attività vulcanica, ma la maggior parte della popolazione non è consapevole del pericolo.

Tozzi chiede un piano di evacuazione realistico e urgente. “Pensiamo davvero che 500mila persone possano abbandonare le loro case in poche ore?”, si chiede. La prevenzione, per lui, passa dall’informazione e dalla simulazione. “Serve consapevolezza e responsabilità. Il rischio è reale.”

“Il vulcano non ha fretta, ma prima o poi presenterà il conto.”













