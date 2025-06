REGIONALI CAMPANIA, TERZO MANDATO. DE LUCA PRONTO A SFRUTTARE L’ASSIST DEL GOVERNO. GIA’ AL LAVORO PER LE LISTE

Il governo è al lavoro per varare un decreto legge sul terzo mandato per i governatori, una decisione che potrebbe cambiare le carte in tavola in vista delle elezioni regionali previste per l’autunno. Il tempo stringe e, se la maggioranza vuole davvero aprire la strada a un terzo mandato, deve agire in fretta.

Sulla questione si è espresso Riccardo Molinari, deputato della Lega: «L’apertura della Meloni ci obbliga a una riflessione veloce. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo, anche con gli alleati di Forza Italia, per capire se c’è la volontà reale di lavorarci subito e portarlo a termine entro le prossime elezioni regionali». Dall’altra parte, le opposizioni si mostrano contrarie: la segretaria del PD Elly Schlein ha ribadito con fermezza la posizione negativa del suo partito sul terzo mandato, mentre Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato come due mandati siano un limite giusto per evitare incrostazioni e favorire la rotazione.

In Campania, l’attesa per le regionali è particolarmente alta. Il centrosinistra punta a candidare Roberto Fico, ma l’eventuale introduzione del terzo mandato aprirebbe la porta a Vincenzo De Luca, il governatore uscente che potrebbe decidere di scendere nuovamente in campo. Soprannominato «lo sceriffo», De Luca ha già mostrato segni di voler giocare una partita autonoma, ipotizzando una sua lista personale. Una mossa che rischia di frammentare il campo largo e di indebolire la coalizione di Schlein & Co., ma che al contempo metterebbe De Luca in una posizione di forza per negoziare.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, incaricato dal Nazareno di mediare, resta fiducioso: «Confido che si possa trovare una soluzione condivisa». Tuttavia, la complessità degli interessi in gioco e le diverse posizioni rendono incerta la possibilità che il risultato finale accontenti tutte le parti coinvolte.

Con il tempo che scorre e le tensioni crescenti, il decreto sul terzo mandato potrebbe rappresentare il vero spartiacque di questa tornata elettorale, con conseguenze decisive per il futuro della Campania e non solo.