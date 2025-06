Marano, il sequestro del Moulin Rouge. I cinque indagati e la sponsorizzazione alla manifestazione patrocinata dal Comune

Condividi

La Guardia di Finanza di Giugliano, su disposizione della Procura di Napoli Nord, ha eseguito questa mattina un sequestro preventivo per oltre 5 milioni di euro nei confronti della storica caffetteria Moulin Rouge di Marano e di una tabaccheria ad angolo tra via Unione Sovietica e Corso Europa, nell’ambito di un’indagine per bancarotta fraudolenta, frode fiscale e riciclaggio. Secondo quanto ricostruito già in passato dagli inquirenti, l’attività – che era stata interdetta per mafia anni, ma poi riabilitata da giudici amministrativi – sarebbe stata gestita di fatto da un pregiudicato per fatti mafiosi, tra l’altro vicino ad un politico locale. Nell’inchiesta è coinvolta anche una tabaccheria, situata all’angolo tra Corso Europa e Via Unione Sovietica, riconducibile allo stesso gruppo imprenditoriale. Sul registro degli indagati sono finite cinque persone, tra cui alcuni familiari del fondatore della storica attività del corso Europa.

Una delle attività sequestrate, nei primi mesi dell’attuale consiliatura, ha sostenuto economicamente una manifestazione patrocinata dal Comune: la sfilata di moda “Un volto per fotomodella”, iniziativa di cui risultava essere tra i tanti sponsor proprio il Moulin Rouge di Marano, oggi finito sotto sequestro per bancarotta, riciclaggio e frode fiscale. Alla stessa sfilata presero parte diversi amministratori comunali o ex amministratori. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche locali, una delle presentatrici dell’evento era una dipendente del Moulin Rouge.













