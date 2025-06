“Forse strangolata” la bimba di 6 mesi trovata a Villa Pamphili

Condividi

Il primo esame autoptico sul corpo della donna e della bambina, di età compresa tra 6 e 12 mesi, trovate morte a Villa Pamphili, “non ha restituito un quadro chiaro delle cause del decesso”. Lo si apprende da fonti investigative. Dai primi accertamenti, non è escluso che la bambina sia stata strangolata. Le due vittime, madre e figlia, sarebbero morte in momenti diversi. Dall’esame sulla donna non sono emerse lesioni esterne evidenti mentre saranno necessari approfondimenti istologici su alcune parte del corpo della neonata. La donna, originaria dell’Europa dell’est, potrebbe essere morta tre o quattro giorno prima.













