Referendum, quorum lontanissimo: siamo sotto il 30 per cento secondo i primi dati

Il quorum tanto bramato dalla sinistra? Lontanissimo. Anzi, irraggiungibile. Almeno stando all’analisi dei sondaggi politici effettuata da Youtrend. A essere esaminati gli ultimi dati disponibili sull’affluenza relativi a domenica 8 giugno alle 23. Risultato? “In nessun comune italiano è stato raggiunto il quorum”. Inoltre, l’affluenza risulta stabile su tutti i 5 quesiti, senza grandi differenze e la maggior parte degli elettori ha scelto di ritirare tutte le schede.

Una tendenza – ricorda Youtrend – già evidente nelle rilevazioni delle 12 e delle 19, e costante ieri fino alla chiusura dei seggi. Più nel dettaglio, Youtrend parla di un’Italia spaccata in due. “Si è votato – si legge – di più al nord e al centro, più astensionismo al sud. In particolare si è votato di più nelle città del nord d’Italia raggiungendo un’affluenza media del 23 per cento, poco sopra la media nazionale del 22,7”. Unica eccezione? Stando a Youtrend, è la provincia di Bolzano che registra l’affluenza più bassa in assoluto. Molto più staccate le percentuali di voto al sud e nelle isole. Youtrend sottolinea, poi, che sono ferme sotto il 4 per cento le province di Vibo Valentia, Agrigento e Caltanissetta.













