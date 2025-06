Colombia, spari sul candidato alla presidenza: ferito il senatore Miguel Uribe

Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco a Bogotà. Lo riportano numerosi media locali, mentre il governo parla di un “attacco”. Uribe, 39 anni, è ora in condizioni critiche mentre una persona è stata tratta in arresto. “La violenza non può mai essere la strada, spero vivamente che (Uribe) stia bene e fuori pericolo”, ha scritto sui social la ministra degli Esteri colombiana Laura Sarabia.