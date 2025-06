Piano urbanistico a Quarto, cresce l’attesa e l’interesse di tanti. Puc Marano, si sa poco o nulla

Condividi

Cresce l’attesa a Quarto in vista dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), lo strumento di pianificazione del territorio destinato a ridisegnare, nei prossimi anni, il volto della città. In questo clima già carico di aspettative e interessi, si stanno moltiplicando in queste ore voci su movimenti sospetti che riguarderebbero alcuni terreni.

Secondo insistenti rumors, sul territorio sarebbero stati notati personaggi – anche molto noti sul territorio – intenti a cercare e valutare fondi potenzialmente appetibili, che potrebbero rientrare nella futura perimetrazione delle aree edificabili.

Al momento, va precisato, si tratta esclusivamente di indiscrezioni che non trovano alcun riscontro ufficiale. Nessuna denuncia è stata formalmente presentata e le autorità competenti non hanno confermato l’apertura di eventuali indagini.

Il clima è di fibrillazione. Quelle politiche e istituzionali non mancano, così come l’attenzione di associazioni, tecnici e cittadini, preoccupati che il nuovo strumento urbanistico possa prestarsi a forzature o a pressioni di varia natura.

A Marano, invece, si parla di vani zero e vecchie lottizzazioni che dovrebbero essere riconvertite ad aree per servizi e strutture sportive. Da anni i tecnici sono al lavoro, fin dai tempi dell’ex sindaco Visconti. Sono passati anni e siamo ancora ad attendere le determinazioni finali dell’ente comunale.













