TERZO MANDATO, MELONI CEDE ALLA LEGA PER EVITARE GRANE INTERNE. MA IN CAMPANIA SONO TANTI I MALUMORI

Il problema ora è stabilire se, come e quando sarà possibile modificare la legge. Il primo passaggio riguarda la Conferenza delle Regioni da cui arriverà in tempi rapidi una indicazione favorevole, anche se non unanime. Il vero nodo riguarda il veicolo parlamentare che dovrà farsi carico della modifica. La Lega – come rivela il Foglio – avrebbe incaricato Roberto Calderoli di presentare un ddl di iniziativa parlamentare, evitando così il ricorso al decreto legge, ad alto rischio di bocciatura da parte del Quirinale per l’assenza dei requisiti di urgenza. Fratelli d’Italia preferirebbe invece inserire la norma come emendamento al premierato – il termine per la presentazione è previsto per il mese di luglio – ma questa ipotesi non è ben vista dalla Lega perché i tempi rischiano di essere lunghi.