Orrore a Roma i corpi sono di madre e figlia: caccia a un uomo. Il giallo

Hanno un nome i due cadaveri trovati a Villa Pamphili a Roma. Sono state identificate la bimba e la donna trovate morte ieri pomeriggio nell’area del parco adiacente a via Leone XIII. Sarebbero madre e figlia, originarie dell’est Europa. Le due erano conosciute in zona e una persona aveva segnalato la loro scomparsa. Le loro identità, accertate grazie all’esame del Dna e alle impronte nella banca dati, hanno fatto concentrare l’attenzione degli inquirenti su un uomo dell’est Europa che sarebbe legato a loro.

Intanto la procura della Repubblica di Roma ha disposto l’autopsia sui corpi. Il sostituto procuratore Antonio Verdi, nei quesiti peritali a cui dovrà rispondere il medico legale nominato, ha chiesto di stabilire innanzitutto la causa e l’orario dei due decessi. In attesa dell’esame autoptico, trapela che non ci sono segni evidenti di violenza sui corpi della donna, chiusa in un sacco nero e in avanzato stato di decomposizione, e della bambina di circa 6 mesi. Intanto gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno acquisto le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti intorno all’area del parco dove sono stati scoperti i corpi.













