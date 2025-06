Corruzione e legalità, gli interventi alla presentazione del libro del colonnello Mungivera

Condividi

Visite: 27

20 Visite

Buon pomeriggio a tutti. E’ con grande piacere ed onore ,come rappresentante

dell’Associazione LEGAME portare il mio saluto ed il mio

pensiero in occasione della presentazione del libro “ il virus della

corruzione del col. Mungivera.

Abbiamo ritenuto di aderire alla richiesta dell’ass. Marano Lab di

realizzare questo evento congiuntamente e di farlo in occasione

del 6° anniversario della scomparsa del dott. Giacomo Gala,

ideatore e fondatore di Marano Lab, al quale va il ns. affettuoso

pensiero.

Il virus della corruzione un titolo forte che evoca qualcosa di

invisibile ma devastante , proprio come quel male silenzioso che

penetra nelle istituzioni, nelle relazioni, nella fiducia tra i cittadini

e Stato. Un testo che ci obbliga a guardare in faccia ad una realtà

scomoda ma necessaria.

Questo testo non è solo una denuncia lucida e documentata di un

fenomeno che ha infettato profondamente il ns paese , ma è un

atto di coraggio . E’ il tentativo di rompere il silenzio , di

smascherare logiche perverse che spesso agiscono nell’ombra

minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Questa serata ha un valore particolare, perché si tiene a Marano,

una città che conosco a fondo, che ho servito umilmente per

trenta anni nella P.A. e a cui continuo a dedicarmi attraverso

l’impegno civico. Qui nel nostro territorio la corruzione non è solo un

fenomeno astratto. E’ stata purtroppo esperienza concreta

vissuta. E anche per questo parlare di legalità, non è mai un

esercizio retorico, ma una necessità.

L’Ass. LEGAME, fondata su valori di Legalità,

Etica, Giustizia, Accoglienza, Moralità, Eguaglianza non poteva che

accogliere con grande interesse a partecipare ad una iniziativa

come questa. Crediamo che il cambiamento passi dalla

consapevolezza, dalla informazione e dall’impegno civile.

E questo libro è un potente strumento di consapevolezza.

Chi come me, ha trascorso trenta anni all’interno P.A. conosce

bene i rischi, le pressioni, ma anche la possibilità concreta di

scegliere ogni giorno da che parte stare. Non è sempre facile , ma

è possibile e l’autore ci ricorda che non si può più tollerare la

“normalizzazione “della corruzione come pratica quotidiana.

Dobbiamo alzare la voce anche quando è scomodo, avere il

coraggio di scegliere la trasparenza, la legalità , la coerenza.

Il ns territorio ha bisogno di esempi non di eroi. Di persone

normali che scelgono ogni giorno di fare il proprio dovere. Ed è

per questo che ringrazio il colonnello per aver acceso un riflettore

dove troppo spesso si preferisce il buio. Ma grazie anche per

averci dato uno strumento di riflessione profonda . Il libro ci

mostra che la corruzione non è solo tangenti e grandi scandali.

E’ anche quella mentalità, quella rassegnazione che porta a

chiudere un occhio e girarsi dall’altra parte.

Concludo con un auspicio: che momenti come questo diventino

sempre più frequenti, perché si possa continuare a discutere, a

denunciare , a raccontare. Perché solo dalla cultura e

dall’educazione alla legalità può nascere un futuro diverso,

soprattutto per le nuove generazioni. Noi sentiamo il dovere di

continuare, nel nostro piccolo ,a promuovere la cultura della

legalità partendo dal basso: dalla scuola, dalla famiglia, dai piccoli

gesti quotidiani. La legalità non è una utopia, è una scelta ,

faticosa ma possibile, è un percorso da costruire giorno dopo

giorno , anche qui ,sul nostro territorio :nelle ns strade , nei ns. uffici ,

nelle scuole ,nelle ns. famiglie.

Grazie

Il libro del colonnello Mungivera ci ha ricordato con chiarezza quanto sia

vitale, per la nostra società , combattere ogni forma di illegalità e corruzione.

Ma c’è un altro aspetto fondamentale per costruire una comunità più

forte e resiliente :la collaborazione .Le Associazioni come la nostra e come

tante altre che operano instancabilmente sul territorio ,rappresentano il

cuore pulsante della ns. comunità , il motore del cambiamento e il

presidio di legalità quotidiano. Lavoriamo spesso con passione e

dedizione, ma anche con risorse limitate e in spazi non sempre adeguati.

In questa visione di sinergia e di impegno condiviso, desideriamo lanciare

una proposta concreta alle Istituzioni del ns. Comune. Sappiamo che sul

ns. territorio esiste un patrimonio immobiliare pubblico abbandonato,

degli spazi che oggi non vengono utilizzati e che , purtroppo

rappresentano un costo sociale e , talvolta, anche un degrado per la

collettività. Parliamo per esempio di palazzo Battagliese in disuso, che

molti di noi conoscono. I benefici di un centro per le associazioni è

cruciale, sarebbero evidenti i benefici sia per le associazioni che per la

comunità ; per cui chiediamo al Comune di valutare la possibilità di

destinare i locali di quel palazzo, allo stato abbandonato, a tutte le

Associazioni , riconosciute , che operano sul territorio per il bene comune.

Per il consiglio direttivo Associazione L.E.G.A.M.E. – dr. L. De Biase

(legalità, Etica, Giustizia ,Accoglienza, Moralità, Eguaglianza)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews