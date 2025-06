Spalletti esonerato: Ranieri o Pioli per la sostituzione

Condividi

Il dado è tratto: Luciano Spalletti dopo un Europeo deludente e una sconfitta imbarazzante con la Norvegia nelle qualificazioni ai mondiali del 2026 è stato esonerato. Il tecnico toscano resterà sulla panchina azzurra per la partita contro la Moldavia, poi il contratto verrà risolto. E così si apre la corsa alla panchina azzurra. Dopo il plebiscito sui social da parte dei tifosi per Claudio Ranieri, il nome che più di ogni altro appare in pole position è quello di Stefano Pioli.













